“Quizá lo que más le llama la atención a quien esté pensando en un Picasso cubista es precisamente el realismo y lo figurativo de todos estos grabados, en los que la abstracción no aparece prácticamente en ninguno de ellos. Hay figuras que se descomponen un poco; no son totalmente figurativas, pero todos los motivos son completamente reconocibles. El cubismo, desde luego, no aparece en ninguna de ellas”, resumió sobre la exposición Gonzalo Doval, responsable del Área de Arte de la Fundación ICO, en una entrevista con La Nación.