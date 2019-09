Sinopsis: unipersonal cuyo eje temático plantea la migración desde un territorio emocional. A veces no hay fuerzas para nada porque todas las fuerzas están en la cabeza, estrujadas entre las ideas que no saben cómo acomodarse, que se inflaman y reclaman espacio, pero no pueden salir. A veces, no hay fuerzas para nada más que para dejarse caer y sentir el peso propio contra el peso de la realidad, sosteniéndose uno contra el otro.