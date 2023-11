Artista nacional Carolina Lett lanza campaña para recolectar fondos y tratar su cáncer

La directora de arte costarricense Carolina Lett, quien se ha destacado por su trabajo en películas nacionales como Atrás hay relámpagos y Ceniza Negra, lanzó una campaña de recolección de fondos para tratar su cáncer cervicouterino.

Según compartió en la página digital de Donadora.org, sitio en donde cualquier persona puede sumarse a la causa, fue diagnosticada el pasado 19 de octubre con un cáncer en etapa 1B de rápido crecimiento.

Al no tener seguro médico y en aras que debe de ser operada el próximo 21 de noviembre, está solicitando apoyo monetario para cubrir sus gastos.

“Soy una mujer muy saludable y esto evidencia que del cáncer, nadie se salva. Inicié visitas a diferentes oncólogos para ver qué camino podía tomar y todos me dijeron: ‘Hay que operar lo más antes posible antes de que haga metástasis (...)’. Es una noticia que me toma por sorpresa y me impacta. Han sido días muy difíciles, los más difíciles de mi vida. Pero decido vivir y entregarme a esta batalla para vencer por completo la enfermedad. Y necesito su ayuda para lograrlo”, agregó.

Desde el 2021, Carolina Lett reside en la Ciudad de México. Anteriormente, había sido la directora del espacio artístico Casa Iluminada.

Según el descriptivo de este mismo sitio, Lett utilizará el dinero para el tratamiento antes y después de la operación; así como para la compra de suplementos alimenticios, terapias complementarias, estudios posteriores y medicamentos.

La meta económica de la campaña es alrededor de $12.500. Por el momento, se han recolectado $8.236.

Para incentivar las donaciones, Lett enviará un correo de agradecimiento personalizado a quienes donen un mínimo de $14. También realizará una mención en sus redes sociales a partir de las contribuciones de $28.