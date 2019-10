“En esta ocasión utilizo técnicas aprendidas y que he visto, a partir de que en los últimos meses me ha aparecido la oportunidad de exponer en diferentes lugares. Fui a China y conocí sobre el arte de allá y al mismo tiempo la compañía Favini (productora de papel) me contactó, entonces es una combinación de técnicas que he desarrollado por medio de este papel junto con las perlas, uno de los elementos principales de la cultura china”, cuenta el creador, de 29 años.