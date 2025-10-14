¿Cuál fue el sueño que Diane Keaton logró cumplir antes de morir? Así vivió su último proyecto

Diane Keaton alcanzó un sueño pendiente días antes de morir. La actriz, ganadora del premio Oscar, grabó por primera vez una canción original, según confirmaron los músicos Carole Bayer Sager y Jonas Myrin, quienes la acompañaron en esa experiencia íntima.

Ambos artistas compartieron en redes sociales una imagen en blanco y negro donde aparece Keaton en un estudio de grabación casero. En ese lugar, la intérprete de 79 años cantó la pieza navideña First Christmas, escrita por Sager y Myrin, cuya letra evoca la pérdida de un ser querido y el vacío que deja su ausencia durante las fiestas de fin de año.

La actriz murió el 11 de octubre. La letra del tema adquiere un nuevo significado tras su fallecimiento. Myrin reveló que Keaton se mostró emocionada hasta las lágrimas al escuchar el piano de la canción mientras estaba de pie en el estudio.

Carole Bayer Sager manifestó que la delgadez de Keaton en sus últimas semanas fue evidente, aunque en aquel momento no imaginó que la canción tendría una conexión tan directa con su partida.

Diane Keaton compartió la grabación en su cuenta de Instagram y expresó que la canción le resultaba profundamente significativa. Explicó que esperaba que esa melodía llevara “un poco de paz y consuelo” a quienes la escucharan durante las celebraciones decembrinas.

Durante la grabación, la actriz relató que desde joven soñaba con cantar baladas y canciones tristes. Aunque se presentó en algunos espectáculos, aseguró que no se consideraba buena cantante, pero disfrutaba intensamente la música.

En su publicación, Jonas Myrin destacó que haber ayudado a cumplir el deseo de Diane Keaton fue un honor. Comentó que nunca olvidará cuando ella lo llamó para agradecerle, afirmando que esa grabación fue uno de los mayores regalos de su carrera.

First Christmas es la única canción que Diane Keaton grabó en vida. En ella, la actriz interpreta líneas que ahora reflejan su propia ausencia: “Quisiera poder dejar ir, es una noche silenciosa, otro año… la primera Navidad sin usted aquí”.

Carole Bayer Sager, de 81 años, quien obtuvo un Oscar por la canción Arthur’s Theme del filme Arthur, el millonario seductor, publicó una imagen junto a Keaton y escribió un mensaje de despedida. En la leyenda, reflexionó sobre cómo la letra de First Christmas ahora parecía escrita para la propia actriz.

