Viva

¿Cuál fue el sueño que Diane Keaton logró cumplir antes de morir? Así vivió su último proyecto

La actriz cumplió un viejo anhelo artístico con la grabación de la canción ‘First Christmas’, acompañada por dos amigos músicos

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Una llamada al 911 permitió conocer cómo ocurrió el rescate de Diane Keaton, quien murió a los 79 años tras ser trasladada a un hospital.
Diane Keaton grabó su única canción original antes de morir. Amigos revelaron detalles de ese emotivo momento. (AMY SUSSMAN/Getty Images via AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGDiane Keaton
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.