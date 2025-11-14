Críticas destrozan filme de Nicolas Cage en el que interpreta a José, padre de Jesús

La película The Carpenter’s Son, protagonizada por Nicolas Cage, se estrenó este mes de noviembre en cines. Sin embargo, la crítica especializada ya la calificó como un fracaso. El filme se describe como un “terror bíblico” y presenta al actor de 61 años como José, padre de Jesús, quien busca protegerlo de las influencias de Satanás en su etapa adolescente.

La dirección estuvo a cargo de Lotfy Nathan. El reparto lo completan la cantante y actriz FKA Twigs, en el papel de María, y el joven Noah Jupe, como Jesús.

Medios como The Wrap, The Hollywood Reporter, The AV Club y Collider publicaron reseñas negativas. Coincidieron en señalar fallas en el desarrollo del guion, el tono narrativo y la elección de Nicolas Cage como protagonista.

William Bibbiani, del medio The Wrap, afirmó que la cinta no logra generar ningún tipo de tensión, ya que desde el inicio resulta claro que Jesús no se unirá a una secta llamada Hermandad de los Mesías Malévolos de Mefistófeles. Según su análisis, la película carece de clímax y deja al espectador sin expectativa alguna.

Frank Scheck, en The Hollywood Reporter, señaló que el filme no consigue sostener el tono serio que pretende. Cuestionó la decisión de incluir a Cage y FKA Twigs en los papeles principales, y describió el resultado como un producto que “se rinde” desde sus primeros minutos. También indicó que la actuación de Cage resulta exagerada y fuera de lugar dentro del tono solemne de la producción.

En Collider, el periodista Aiden Kelley opinó que Nicolas Cage fue mal elegido para el papel y describió el ritmo del filme como lento y sin dirección. Añadió que el cierre ocurre de forma precipitada y sin cohesión narrativa.

Por su parte, Jacob Oller, de The AV Club, calificó el largometraje como “sorprendentemente aburrido”, a pesar de su premisa inusual. Afirmó que la cinta requiere esfuerzo para lograr que una escena donde Jesús pelea a golpes con Satanás se vuelva insípida, pero que The Carpenter’s Son lo logra con total entrega.

Nicolas Cage ha ganado el Oscar a Mejor Actor en 1996 por ¿Qué pasó ayer? y recientemente recibió elogios por su participación en el thriller Longlegs - Vínculo Mortal.

La producción de The Carpenter’s Son busca ofrecer una reinterpretación del relato bíblico con elementos de terror y fantasía, pero las primeras críticas anticipan una pobre recepción entre el público.

