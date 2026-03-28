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Costarricense denunció que fue víctima de supuesta estafa en una playa de Brasil: la suma fue millonaria

La creadora de contenido sufrió una situación similar a la que le pasó hace unos meses al youtuber Araya Vlogs

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Por Jessica Rojas Ch.
Estafa tarjeta celular cobro
La supuesta estafa que denunció la turista costarricense en Brasil fue cometida por medio de cobro a una tarjeta que estaba ligada al teléfono celular. (Perplexity)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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