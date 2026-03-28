Costarricense denunció que fue víctima de supuesta estafa en una playa de Brasil: la suma fue millonaria

La supuesta estafa que denunció la turista costarricense en Brasil fue cometida por medio de cobro a una tarjeta que estaba ligada al teléfono celular.

La creadora de contenido costarricense identificada como Vale Núñez en TikTok afirmó que fue víctima de una supuesta estafa durante sus vacaciones en Brasil.

Según explicó en un video en su perfil, ella está de paseo con sus papás. La situación ocurrió en una playa en dicho país sudamericano tras comprar unas caipiriñas. “Me acaban de estafar con casi $3.000 en Brasil. Ya voy a llamar para que cancelen la tarjeta”, dijo.

Contó que sus papás estaban en la playa y que unas personas llegaron a dejarles las bebidas. Cuando llegaron a cobrar dos hombres, uno de ellos les preguntó de dónde eran y conversaron sobre Keylor Navas y otros detalles de nuestro país.

Al hacer el cobro con una aplicación en el teléfono celular, uno ellos manifestó que la tarjeta no era aceptada. Lo intentaron unas tres veces con la tarjeta del papá de la tiktoker y después hicieron el cobro con la de la joven, que tampoco fue aceptada.

El hombre tomó el teléfono de la turista para intentarlo una vez más. Cuando se lo devolvió, el aparato estaba en modo avión. “Resulta que puso el modo avión para que no lleguen las notificaciones del banco para que uno no se dé cuenta de los cargos. Me metí a la cuenta y cobraron $2.500″, narró.

Una situación similar a la que ella vivió en sus vacaciones en Brasil le ocurrió al youtuber Araya Vlogs, quien había contado en uno de sus videos que le aplicaron la misma estafa, pero en esa ocasión al venderle un queso con especias.

El vendedor le indicó un precio y al final el cobro a la tarjeta fue de 100 veces más de lo que debía pagar. Araya pudo grabar a las personas que lo estafaron, puso la denuncia y las autoridades lograron dar con ellos.