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Costa Rica Piano Festival 2026 convoca a jóvenes músicos para el gran evento

La edición de este año se llevará a cabo del 4 al 11 de julio, en locaciones de Heredia, Cartago, Alajuela y San José

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Por Fiorella Montoya
Los asistentes al Costa Rica Piano Festival recibirán clases con músicos internacionales.
Los asistentes al Costa Rica Piano Festival recibirán clases con músicos internacionales. (Cortesía/Cortesía)







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Costa Rica Piano Festival 2026
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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