Costa Rica Piano Festival 2026 convoca a jóvenes músicos para el gran evento

El Costa Rica Piano Festival abrió oficialmente el periodo de inscripción para su edición 2026, en la que jóvenes y maestros podrán compartir a través de la música y el conocimiento.

Hasta el 10 de mayo, los interesados en participar tienen tiempo para inscribirse en el sitio web costaricapianofestival.com.

En locaciones de Heredia, Cartago, Alajuela y San José , la actividad se llevará a cabo del 4 al 11 de julio, convirtiendo al país en el punto de encuentro para pianistas nacionales e internacionales. Esta experiencia musical busca ser intensa y transformadora para sus participantes, de todas las edades y niveles.

La organización dispone de tres categorías de participación:

Primeros Pasos: Para principiantes con un año de formación ($150).

Para principiantes con un año de formación ($150). Crescendo : Para nivel intermedio con tres años de estudio continuo ($350).

: Para nivel intermedio con tres años de estudio continuo ($350). Estudiante Élite: Para avanzados con cinco años o más de formación sólida ($750).

Cada categoría ofrece formación con artistas de primer nivel, mientras los estudiantes comparten con músicos de diversos países. También ganan la experiencia de tocar en un entorno internacional.

“El festival se consolidó como un espacio de encuentro educativo y cultural. Reúne a jóvenes y maestros de diferentes naciones. Promovemos la disciplina, la convivencia y el crecimiento humano”, comentó el director Lanzo Luconi.

Los participantes del festival serán parte de una propuesta integral que incluye clases individuales, magistrales, charlas y talleres de improvisación. Por su parte, el público general también podrá disfrutar de conciertos y charlas abiertas durante toda la semana.

Este año, las sedes del festival serán: la Escuela de Música de la UNA, el Museo Municipal de Cartago, el Museo Histórico Juan Santamaría y el Teatro Nacional.