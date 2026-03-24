El País

Cortes de luz afectarán Puntarenas, Guanacaste y Limón este miércoles

El ICE aplicará suspensiones eléctricas por mantenimiento en varias comunidades de Puntarenas, Guanacaste y Limón durante este miércoles

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Por Jailine González Gómez
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) aprobó un alza salarial para nivelar las remuneraciones de 4.160 funcionarios de las clases operativa, administrativa, soporte, de negocio y comercial.
Varias comunidades de Puntarenas, Guanacaste y Limón tendrán cortes de luz este miércoles 25 de marzo por trabajos de mantenimiento del ICE. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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