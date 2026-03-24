Cortes de luz afectarán Puntarenas, Guanacaste y Limón este miércoles

Varias comunidades de Puntarenas, Guanacaste y Limón tendrán cortes de luz este miércoles 25 de marzo por trabajos de mantenimiento del ICE.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció cortes de luz programados para este miércoles 25 de marzo de 2026 en sectores de Puntarenas, Guanacaste y Limón, debido a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.

Las interrupciones se aplicarán en distintos horarios según la zona. En el cantón de Golfito, distrito Guaycará, en Puntarenas, el servicio se suspenderá en las localidades de Pie de Pita y Cuernavaca, desde las 7 a. m. hasta la 1 p. m.

En Guanacaste, el cantón de Cañas, distrito Bebedero, tendrá afectación en Aqueronte. El corte iniciará a las 7:30 a. m. y finalizará a la 1 p. m. En la misma provincia, en Tilarán, distrito Arenal, el servicio se interrumpirá en El Castillo entre las 8:30 a. m. y la 1:30 p. m.

Por su parte, en Limón, el cantón de Siquirres presentará suspensión en la comunidad de Los Ceibos, desde las 8 a. m. hasta las 2 p. m. Además, en el cantón central de Limón, las localidades de Limón y San Andrés estarán sin electricidad entre las 8:30 a. m. y las 3 p. m.

El ICE indicó que estos trabajos buscan mejorar la calidad del servicio eléctrico y recomendó a los usuarios tomar previsiones durante los horarios señalados.

Para más información sobre suspensiones programadas, puede consultar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/