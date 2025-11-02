Viva

Conozca la serie española de Netflix que superó a ‘Stranger Things’ con 15,9 millones de visualizaciones en dos días

‘Intimidad’ se posicionó como una de las series más vistas de Netflix tras desbancar a Stranger Things en el ranking español

Por El Tiempo / Colombia / GDA
La serie ‘Intimidad’ se destacó en Netflix por su alto impacto en visualizaciones y su enfoque sobre la privacidad digital.
La serie 'Intimidad' se destacó en Netflix por su alto impacto en visualizaciones y su enfoque sobre la privacidad digital.







El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

