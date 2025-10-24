Conductor de ‘reality show’ descubrió en plena grabación que su esposa planeaba asesinarlo y rompe el silencio

El presentador Aaron Goodwin enfrenta una crisis tras descubrir que su esposa planificó su muerte; ella fue condenada a varios años de cárcel.

El presentador estadounidense Aaron Goodwin reveló cómo su vida cambió tras descubrir, durante un episodio de su programa Destino Paranormal, que su esposa Victoria intentaba planear su muerte. El hecho llevó a la detención de la mujer y generó conmoción entre los seguidores del reality.

Goodwin, de 49 años, utilizó sus redes sociales para reconocer que atraviesa una etapa difícil. Señaló que se siente devastado y que espera que el proceso de divorcio concluya para poder continuar con su vida. Indicó que no podría dar entrevistas porque no lograría contener el llanto y expresó que este fue el peor año que enfrentó.

En otra publicación explicó que no verá el episodio donde la policía le informó lo ocurrido. Recordó que los oficiales lo contactaron mediante una llamada de video para decirle que su pareja había sido arrestada tras contratar a un sicario para asesinarlo.

El episodio mostró el momento en que el conductor recibía en su celular notificaciones que cambiaron su expresión de manera inmediata. Poco después, una llamada le reveló la conspiración que terminó con Victoria tras las rejas.

El caso

Las autoridades detuvieron a Victoria en marzo, después de comprobar que había planeado el asesinato de su esposo. En junio, un tribunal la condenó a una pena de entre 36 meses (3 años) y 90 meses (7 años y medio) de prisión. Podrá solicitar libertad condicional tras cumplir al menos 3 años de cárcel.

De acuerdo con un informe citado por la revista People, la mujer mantenía comunicación con Grant Amato, un criminal condenado a cadena perpetua por asesinar a tres miembros de su familia y robarles $200.000. Los mensajes entre ambos revelaron una relación sentimental y el plan para eliminar a Goodwin, bajo la excusa de que este no aceptaría el divorcio.

En esos intercambios, Victoria escribió que había elegido “acabar con la existencia” de su esposo en lugar de separarse legalmente, según consta en los documentos judiciales.

Aaron Goodwin alcanzó reconocimiento internacional gracias a su trabajo en programas que exploran fenómenos paranormales. Su proyecto más destacado es Destino Paranormal, que se transmite desde 2008 y suma más de 300 episodios. El presentador contrajo matrimonio con Victoria en 2020 y en redes sociales compartían fotografías juntos hasta meses antes de la detención.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.