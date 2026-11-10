¿Cómo está la salud de Ignacio Santos después de la cirugía a la que se sometió?

Este sábado 7 de noviembre, el periodista Ignacio Santos fue sometido a una cirugía que tenía programada.

Este martes 10 de noviembre, su amigo y colega Armando González le confirmó al medio digital CRHoy que el comunicador, de 64 años, se encuentra estable de salud y aún hospitalizado bajo observación en un centro médico privado en Escazú.

La operación fue realizada con éxito y los allegados a Santos esperan que regrese a casa esta semana.

Hasta el momento, Santos no se ha manifestado de manera pública sobre la situación que lo llevó al quirófano.