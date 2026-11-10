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¿Cómo está la salud de Ignacio Santos después de la cirugía a la que se sometió?

El periodista fue operado el fin de semana

Ignacio Santos
Ignacio Santos fue uno de los rostros referentes de 'Telenoticias' durante varias décadas. Rafael Pacheco Granados
Jessica Rojas Ch.