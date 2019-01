View this post on Instagram

En el último día de #Colombiatex2019 también tendremos puesta en escena, donde nuestros modelos exhiben las prendas elaboradas con los textiles de nuestra nueva colección, te esperamos… Horario desfiles: 11:00 a.m. 2:30 p.m. y 4:30 p.m. #Fabricato #FabricatoEsModa #NuevaColeccion #Origen #HechoEnColombia #TuEliges #Denim #Driles #Popelinas #Knit #Militar #Notejidos#Workwear #Telas #Textiles #Moda #Fashion #ConectaSaberes