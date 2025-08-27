Clientes se niegan a pagar cuenta de $1000 en restaurante y lanzan filete de carne al chef: vea el video

Nueve personas salieron sin pagar en un restaurante de Grantham y agredieron al chef con un filete. Las autoridades siguen la pista de los sospechosos.

Un grupo de nueve personas abandonó sin pagar una cuenta de £758,22 (equivalente a unos $1000) en el restaurante Tinel Seafood & Grill, ubicado en Grantham, en el condado de Lincolnshire, Inglaterra.

Además del perjuicio económico, el hecho incluyó agresiones físicas al chef y daños en la cocina.

El chef y propietario del local, Flávio Serra, relató que el incidente ocurrió a finales de junio.

Explicó que algunos de los involucrados eran clientes habituales con buena reputación en el restaurante. No obstante, en esta ocasión se presentaron con nuevos acompañantes y realizaron un acto de dine and dash, una práctica en la que los comensales consumen alimentos y bebidas y luego se marchan sin abonar el consumo.

Según Serra, uno de los individuos ingresó sin autorización a la cocina, rompió utensilios y, durante un enfrentamiento, lanzó un filete directamente al chef.

El propietario comentó que este no fue el primer episodio de este tipo en su negocio y reconoció haber recibido apoyo de la comunidad local tras el hecho. Aseguró que la situación le generó noches de insomnio y sentimientos de enojo, decepción y traición.

Las autoridades de Lincolnshire confirmaron la recepción de la denuncia. Informaron que se inició una investigación oficial y que se difundieron imágenes de los sospechosos. Hasta el momento, no se ha identificado a ninguno de los responsables.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.