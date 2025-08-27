Viva

Clientes se niegan a pagar cuenta de $1000 en restaurante y lanzan filete de carne al chef: vea el video

Nueve personas se marcharon sin pagar del local Tinel Seafood & Grill

Por O Globo / Brasil / GDA
Nueve personas salieron sin pagar en un restaurante de Grantham y agredieron al chef con un filete. Las autoridades siguen la pista de los sospechosos.
Nueve personas salieron sin pagar en un restaurante de Grantham y agredieron al chef con un filete. Las autoridades siguen la pista de los sospechosos. (Instagram/@tinelseafood)







