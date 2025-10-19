Viva

Ciudadano costarricense protagonizó rescate de un mapache en medio de un aguacero: vea el tierno video

No es la primera vez que Gabriel Bolaños rescata un animal, en esta ocasión afirmó que el mapache estaba muy asustado y si se ‘tiraba al agua, se moría’

Por Fiorella Montoya
Gabriel Bolaños salvó a un mapache atrapado en la tapa de una alcantarilla en Guadalupe.
Gabriel Bolaños salvó a un mapache atrapado en la tapa de una alcantarilla en Guadalupe. (Cortesía/Cortesía)







Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

