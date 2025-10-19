Ciudadano costarricense protagonizó rescate de un mapache en medio de un aguacero: vea el tierno video

Gabriel Bolaños salvó a un mapache atrapado en la tapa de una alcantarilla en Guadalupe.

Un ciudadano costarricense conmovió en las redes sociales tras rescatar a un mapache durante las fuertes lluvias de este sábado. El acto quedó registrado en un video que se volvió viral en redes sociales.

El material, publicado por la página Mundo Escazú, mostró al animal en medio de una carretera inundada, sostenido de una tapa de alcantarilla mientras varios vehículos pasaban cerca. El mapache no podía moverse del lugar hasta que un hombre se acercó para ayudarlo.

En los comentarios del video, los usuarios identificaron al rescatista como Gabriel Bolaños, un asesor comercial que ese día regresaba a su casa junto a su esposa e hija menor. Sin dudarlo, se mojó por completo para salvar al animal, que luchaba por mantenerse a flote.

“Todo eso estaba inundado y, de pronto, vi algo encima de la alcantarilla. Parecía un zapato o un trapo viejo, pero cuando me acerqué me di cuenta de que era un animalito. El pobre estaba sufriendo, llorando y se notaba estresado”, contó Bolaños a La Nación.

El rescate ocurrió en el alto de Guadalupe, en una zona afectada por las lluvias. Bolaños explicó que nadie se atrevía a acercarse por la fuerte corriente.

“Yo veo donde el animal está ahí, veo que nadie hace por sacarlo, aunque sea con un palo o lo que fuera, pero sí había bastante agua y bastante corriente. Si se tiraba, de una se moría ese pobre animal. Entonces no lo pensé, me tiré al agua y a como lo saqué”.

Incluso, el hombre de 40 años dijo que no le tapó loa ojos y que incluso “le pidió permiso” para que el mapache no lo mordiera.

“Yo le dije al mapache: ‘Lo voy a agarrar’ y lo llevé hasta un árbol donde podía refugiarse”, recordó. Gabriel relató que el pequeño mapache era joven y estaba temblando de miedo.

El costarricense explicó que desde pequeño ha sentido afinidad por los animales silvestres. “Siempre me salen bichos raros. He tenido que mover boas, iguanas y hasta monos congos. Me gusta ayudarlos. En mi casa tenemos tres perros y tres gatos, todos rescatados”, comentó.

Bolaños aseguró que no buscaba reconocimiento, pero agradeció el impacto positivo del video. “Yo no soy de publicar cosas. Lo que hace la mano izquierda no tiene por qué saberlo la derecha. Pero me alegró que la gente lo tomara como un mensaje de conciencia”, reflexionó.

El video del rescate superó las 69.000 reproducciones y provocó una oleada de comentarios emotivos. “Te amo, señor que rescató a Mapachito con miedo en pleno aguacero”, escribió una usuaria. Otro mensaje decía: “Excelente persona, necesitamos más gente así”.

“Ha sido una locura. Hoy amanecí con muchos seguidores nuevos, mensajes bonitos y gente compartiendo el video. La gente ha sido muy amable y eso me alegra mucho”, concluyó el rescatista.