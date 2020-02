En realidad, todas las canciones (excepto la de Billie Eilish) que animarán la gala son porque, precisamente, buscan una estatuilla en la categoría de mejor canción. Por ese motivo también sonará el tema I Can’t Let You Throw Yourself Away, de Toy Story 4, en la voz de Randy Newman, mientras que Chrissy Metz deleitará a la audiencia con I’m Standing With You, del filme Breakthrough.