El actor elogió la oportunidad que le dio la producción de la cinta de interpretar a Mercury, un hombre gay inmigrante, nacido en Zanzíbar de padres de la India que se mudó a Inglaterra con su familia siendo un adolescente. Aprovechó y mencionó que él es hijo de inmigrantes de Egipto, agradeció a su madre por el apoyo y lamentó que su padre no estuviera vivo. “Mi papá no llegó a verme hacer nada de esto, pero pienso que me está mirando desde arriba en este momento”, refirió.