¡Vaya grupo actoral!

Estoy convencido de que, por muy frágil que sea una historia, si esta llega a manos de un director inteligente, atrevido, sólido y buen narrador, como lo es Steven Soderbergh, tenemos una buena película. Tal es el caso de Contagio (2011), filme que sabe pegarnos sus aprehensiones, tensiones y cuestionamientos.

Con un reparto estelar, donde cada actor y cada actriz cumplen muy bien con lo suyo, tenemos un relato más que inquietante, capaz de turbar a cualquiera, sea o no hipocondríaco (como lo soy yo, sí, hubo un momento en que yo tosía en la sala, y no era el único). La historia no es novedosa; aquí lo bueno es el tratamiento narrativo que logra Soderbergh con la ayuda de sus histriones.

Dentro del llamado género de lo fantástico (ciencia-ficción), Contagio –en pantalla– sabe ir muy bien de lo simple a lo complejo y de lo singular a lo universal y, así, desde esa perspectiva, narra el avance de una peste con el acelerado progreso de un virus letal que mata a millones de humanos en cuestión de días.

A medida que va creciendo la epidemia, también hay un apresurado desarrollado de los miedos humanos, de la fobia a la muerte y de las contradicciones sociales, amén de los juegos políticos y económicos que se convierten en agudo paradigma del argumento central del filme. El mundo entra en crisis y la comunidad médica lucha a contrarreloj para encontrar una cura y controlar el pánico. No es solo la salud, es la sociedad toda la que se desmorona.

Con el servicio muy afinado de la música de Cliff Martínez, siempre al punto, exacta, agudo subrayado de la imagen y de los acontecimientos, más el atento montaje de Stephen Mirrione, esta película trabaja de manera pausada la intensidad emocional de su ritmo vibrante. ¡No es fácil! Hay momentos en que realmente uno se siente apretado –en la butaca– por los sucesos que se narran desde la pantalla.

Las historias se entretejen con subtramas ligadas por el mismo acontecimiento: la peste. Esta dinámica narrativa es lo mejor y, paradójicamente, es lo que también viene a debilitar (por secuencias) la tensión dramática: el filme de pronto se empantana un tanto con alguna subtrama. Eso sí, superado cada “frenazo”, la cinta vuelve a su suspenso y a sus cuestionamientos.

No hay duda que el filme explota muy bien, a su favor, los temores atávicos y presentes a las pandemias. También ilustra con criterio sobre la corrupción en momentos de crisis y, de alguna manera, no deja de ser metáfora sobre lo que se vive, por ejemplo, en sitios como África, con enfermedades e investigaciones farmacéuticas.

En suma, les recomiendo esta película, Contagio, capaz de concentrar emociones sin acudir a la grandilocuencia formal ni a efectos visuales de corte industrial. Soderbergh apuesta al realismo desde la ciencia-ficción (¡interesante!) y, aunque con alguna disparidad narrativa, el resultado es de los mejores.