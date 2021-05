“Si me dan dinero, no voy a sembrarlo. ¿Acaso ustedes siembran dinero? A mí no me va a durar, me dura más mi tierra, por eso no puedo venderla, por más duro que sea. El dinero es pasajero”, indica en el filme Jaime Correo, asháninka de la comunidad Shimuyani, al ser consultado si cedería su terreno.