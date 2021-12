‘Spider-Man: No Way Home’ no le envidia taquilla a ‘Avengers: Endgame’

La gran expectativa que Marvel y Sony trazaron para el estreno de Spider-Man: No Way Home sí que funcionó.

En una noticia superlativa, considerando las bajas taquillas que han registrado blockbusters en época de pandemia, la nueva cinta del héroe Peter Parker consiguió el viernes $121.5 millones en la taquilla estadounidense, una cifra reflejada tras el monitoreo de 4.336 locaciones donde se proyectó el filme.

Sony y Marvel sonríen, pues según sus proyecciones consegurán unos $242 millones de dólares para cuando acabe el fin de semana debut de la que sin duda ha sido la película más esperada del 2021.

La noticia es mayúscula considerando que la última vez que un largometraje había logrado recaudar cifras así de colosales fue con la cinta Avengers: Endgame, que en el 2019 daba cierre a los principales arcos desarrollados por Marvel durante más de diez años. En esta nueva fase de películas, Spider-Man logra dar el salto de confianza que Hollywood necesitaba.

Además, la película obtuvo el segundo día de estreno más alto en la historia de la taquilla estadounidense, así como la cifra más alta en un estreno de diciembre.

Spider-Man No Way Home trae de vuelta a Tom Holland como protagonista. Foto: Marvel

En una excelente campaña de mercadeo, los estudios socios en este particular proyecto ofrecieron dos adelantos del filme sin mostrar mucho detalle sobre la historia. Los villanos de los antiguos Spider-Man (las sagas de Sony protagonizadas por Tobey Maguire y Andrew Garfied) aparecieron en los tráilers y dejaron a los fans creando cientos de teorías e historias por descubrir.

Esa expectativa logró que este filme superara lo que las dos películas previas de la saga de Tom Holland hicieron en sus primeros tres días: Homecoming hizo $117 millones y Far From Home logró $92 millones.

Beneplácito de crítica

Holland y Zendaya en la premiere del filme. Foto: AFP (Emma McIntyre/AFP)

En su mayoría, la cinta dirigida por Tom Watts ha recibido buenas calificaciones.

En el caso de Peter Debruge, de Variety, este nuevo filme podría significar el regreso a la franquicia de algunos seguidores que se alejaron. “Parte del público que se había separado de las películas de Spider-Man durante el camino se verá recompensado. Podrían darle a esto una oportunidad”.

“Ponlo así: esta es la mejor película de todo el universo cinemático de Marvel”, ha dicho Sheraz Farooqi, del portal Cinema Debate.

Brian Truitt, de USA Today, expresó: “Spider-Man: No Way Home es probablemente la mejor experiencia que he tenido en un cine desde Endgame. Tom Holland simplemente es el domina esto y, aunque a veces es absolutamente loco, es muy Spidey”.

Scott Menzel, de We Live Entretainment, ha dicho que: “’Spider-Man: No Way Home es la mejor película de Marvel de todos los tiempos. Es un tributo al legado de Spider-Man y encuentra el equilibrio perfecto de humor, acción, corazón y nostalgia. Los fans del “lanza-telarañas” van a perder la cabeza cuando vean esto”.