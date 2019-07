“Yo he visto cosas que ustedes no creerían. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos-C brillar en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir”, dijo el personaje que él interpretó antes de que pereciera en el largometraje.