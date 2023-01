Razzie 2023: Tom Hanks obtuvo tres nominaciones a lo peor del cine

Tal y como es la costumbre, los Golden Raspberry Awards (Razzie) anunciaron a sus nominados a lo peor del cine, tan solo horas antes de que la Academia de los premios Óscar revelen quienes competirán por su anhelada estatuilla, este martes 24 de enero.

Este año, la cinta de Andrew Dominik sobre Marilyn Monroe, Blonde, lidera las nominaciones con un total de ocho, incluida la de Peor película.

Muy de cerca le sigue Good Mourning, la comedia dirigida, escrita y producida por Machine Gun Kelly y Mod Sun, que consiguió siete nominaciones. Mientras que la película de Disney, Pinocho, obtuvo seis nominaciones y la cinta Morbius figura en cinco categorías.

Ana de Armas protagoniza 'Blonde', sin embargo, ella no recibió nominaciones.

Por su papel como el Coronel Tom Parker, en Elvis, Tom Hanks obtuvo dos nominaciones, y por interpretar a Geppetto en la cinta de Disney Pinocho, consiguió una nominación más.

Los “ganadores” de la edición número 43 de los Razzie se darán a conocer el sábado 11 de marzo, en la víspera de los premios Óscar.

A continuación conozca la lista completa de los postulados:

Peor película Copiado!

Blonde

Pinocho de Disney

Good Mourning

The King’s Daughter

Morbius

Premios Razzie: Ben Affleck y Jared Leto nominados a lo peor del cine en el 2021

Peor actor Copiado!

Colson Baker (Machine Gun Kelly), por Good Mourning

Pete Davidson, por Marmaduke

Tom Hanks, por Pinocho

Jared Leto, por Morbius

Sylvester Stallone, Samaritan

Peor actriz Copiado!

Ryan Kiera Armstrong, por Firestarter

Bryce Dallas Howard, por Jurassic Park: Dominion

Diane Keaton, por Mack & Rita

Kaya Scodelario, por The King’s Daughter

Alicia Silverstone, por The Requin

Jared Leto recibió la nominación a Peor actor por su papel en 'Morbius'. Foto: Sony Pictures

Peor remake o secuela Copiado!

Blonde

Ambas secuelas de 365 Days: 365 Days: This Day y The Next 365 Days

Pinocho de Disney

Firestarter

Jurassic World: Dominion

Peor actriz de reparto Copiado!

Adria Arjona, por Morbius

Lorraine Bracco, por Pinocho de Disney

Penelope Cruz, por The 355

Bingbing Fan, por The 355 y The King’s Daughter

Mira Sorvino, por Lamborghini: The Man Behind the Legend

Peor actor de reparto Copiado!

Pete Davidson por el cameo en Good Mourning

Tom Hanks, por Elvis

Xavier Samuel, por Blonde

Mod Sun, por Good Mourning

Evan Williams, por Blonde

Peor pareja en pantalla Copiado!

Colson Baker ( Machine Gun Kelly) y Mod Sun, por Good Mourning

Ambos personajes de la vida real de la escena en la habitación de la Casa Blanca, por Blonde

Tom Hanks y su cara cargada de látex (y acento ridículo) en Elvis

Andrew Dominik y sus problemas con las mujeres por Blonde

Las dos secuelas de 365 Days (ambas del 2022)

Tom Hanks interpreta al Coronel Tom Parker en la cinta 'Elvis'. Foto: WB Elvis

Peor director Copiado!

Judd Apatow, por The Bubble

Colson Baker (Machine Gun Kelly) y Mod Sun, por Good Mourning

Andrew Dominik, por Blonde

Daniel Espinosa, por Morbius

Robert Zemeckis, por Pinocho de Disney

Peor guión Copiado!

Blonde

Pinocho de Disney

Good Mourning

Jurassic World: Dominion

Morbius