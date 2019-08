“Brixton es, indiscutiblemente, el antagonista más duro al que cualquiera de nuestros héroes de Rápidos y Furiosos se haya enfrentado, porque ha sido diseñado específicamente para ser invencible. No va a darse por vencido; no está motivado por el dinero o el poder. No hay manera de convencerlo de que está equivocado”, afirma el guionista de la trama, Chris Morgan, en una nota de producción.