Las críticas apuntaban a títulos más recientes que fueron mal recibidos como S1m0ne (2002), Las dos caras de la ley (2008) y Jack y Jill (2011), una comedia de Adam Sandler en la que realizó una pequeña intervención en la que interpretaba una versión de sí mismo. Al respecto, Pacino ha señalado: “He cometido muchos errores, de los que he aprendido. Y de todos modos esos errores me han llevado a conocer gente que cambiaron mi vida. En realidad, los errores nunca son errores, a no ser que saltes de un techo”.