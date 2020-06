“Para esta escena me habían fabricado un maravilloso torso artificial con sangre que debía brotar bajo la presión del cuchillo, pero no me serví de él. Prefería utilizar a una modelo desnuda que servía de doble de Janet Leigh. De esta no se ven más que las manos, los hombros y la cabeza. Naturalmente el cuchillo no toca jamás el cuerpo, todo está hecho en el montaje. No se ve ninguna parte tabú del cuerpo de la mujer, pues filmamos en cámara lenta ciertos planos para evitar la imagen de los senos. Los planos rodados así no fueron acelerados después, pues su inserción en el montaje da sensación de velocidad normal”, agregó en ese entonces.