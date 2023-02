Premios Razzies: Y los nominados a lo peor del cine en 2015 son...

Los premios Razzies a lo peor del cine llegan a su edición 36 y entre los nominados destacan Cincuenta sombras de Grey, Pixels y Jupiter Ascending; películas que aparecen en varias categorías .

A continuación, la lista completa de lo más malo que llegó a las pantallas.

Peor Película. Los cuatro fantásticos, Cincuenta sombras de Grey, Jupiter Ascending, Héroe de centro comecial 2 y Pixels.

Peor Actor. Johnny Depp (Mortdecai), Jamie Donan (Cincuenta sombras de Grey), Kevin James (Héroe de centro comercial 2), Adam Sandler (The Cobbler y Pixels) y Channing Tatum (Jupiter Ascending).

Peor Actriz. Katherine Heigl (Home Sweet Hell), Dakota Johnson (Cincuenta sombras de Grey), Mila Kunis (Jupiter Ascending), Jennifer Lopez (The Boy Next Door) y Gwyneth Paltrow (Mortdecai).Peor Actriz de Reparto. Kaley Cuoco-Sweeting (Alvin y las ardillas 4 y The Wedding Ringer), Rooney Mara (Pan), Michelle Monaghan (Pixels), Julianne Moore (Seventh Son) y Amanda Seyfried (Love the Coopers y Pan).

Peor Actor de Reparto. Chevy Chase (Hot Tub Time Machine 2 y Vacation), Josh Gad (Pixels y The Wedding Ringer), Kevin James (Pixels), Jason Lee (Alvin y las ardillas 4) y Eddie Redmayne (Jupiter Ascending).

Peor Secuela. Alvin y las ardillas 4, Los 4 fantásticos, Hot Tub Machine 2, Human Centipede 3 y Héroe de centro comercial 2.

Peor Grupo en Pantalla. Miles Teller, Michael B. Jordan, Kate Mara y Jamie Bell (Fantastic Four), Johnny Depp y su bigote falso pegado (Mortdecai), Jamie Dornan y Dakota Johnson (Cincuenta sombras de Grey), Kevin James y su bigote falso (Héroe de centro comercial 2) y Adam Sandler y cualquier par de zapatos (The Cobbler).

Peor Director. Andy Fickman (Héroe de centro comercial 2), Tom Six (Human Centipede 3), Sam Taylor-Johnson (Cincuenta sombras de Grey), Josh Trank (Fantastic Four) y Andy y Lana Wachowski (Jupiter Ascending).

Peor Guión. Simon Kinberg, Jeremy Slater y Josh Trank (Fantastic Four), Kelly Marcel (Cincuenta sombras de Grey), Andy y Lana Wachowski (Jupiter Ascendin), Kevin James y Nick Bakay (Héroe de centro comercial 22) y Ti Herlihy y Timothy Dowling (Pixels).

Mejor Redención. Elizabeth Banks, M. Night Shyamalan, Will Smith y Sylvester Stallone.