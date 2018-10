Las cantantes incluso grabaron una versión de Love is a Gift para la banda sonora del filme. “Le pedí esa canción porque crecí cantándola y me encanta el mensaje que tiene”, explica. Ella interpreta todas las canciones que aparecen en la película, lo que califica como “parte del sueño” de embarcarse en el proyecto. “Creo que es muy importante tener respeto por la cualidad eterna que tienen, no quise cambiarlas ni hacerlas demasiado diferentes, porque fueron esos clásicos de los que me enamoré de niña”, aclara.