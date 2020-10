“#BuenasNoticias. Recién llegué a España y me enteré que nuestra película, Hacia La batalla, ganó, en Francia, en el Festival Internacional de Cine WAR ON SCREEN - Festival international de cinéma El premio del Jurado y el Premio de la Prensa. ¡Seguimos!!! ¡Gracias, a la vida que me ha dado tanto! Les mando un abrazo fuerte”, escribió el artista originario de Puntarenas en la publicación.