“Yo no sé si para otros sectores servirán estas nuevas medidas, pero para los cines no. Acá la incertidumbre no es el defecto, parece que es la regla. ¿Cómo vamos a abrir una semana y la otra no?, ¿cómo vamos a hacer con el pago de los alquileres y el abastecimiento de las confiterías?”, cuestionó Yglesias.