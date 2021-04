Mank, de David Fincher, sobre la creación del guion de El ciudadano de Orson Welles, es la película con más nominaciones: 10. Le siguen con seis nominaciones The Father, Judas and the Black Messiah, Minari, Nomadland, Sound of Metal y El juicio de los 7 de Chicago; Promising Young Woman de Emerald Fennell tiene cinco.