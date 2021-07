Óscar 2014: Todos los ganadores de la estatuilla dorada

Expandir Reproducción automática 1 de 23

El gran premio de la noche a la mejor película fue para 12 años de esclavitud, del británico Steve McQueen. Este filme ganó como se esperaba al término de la ceremonia de entrega en Hollywood de los mayores premios al cine.

El drama histórico basado en las memorias del violinista Solomon Northup triunfó sobre Gravedad, que acumuló siete estatuillas durante la ceremonia, La gran estafa americana, Capitán Phillips, Nebraska, El lobo de Wall Street, Her, El club de los desahuciados y Philomena.

Matthew McConaughey ganó el Óscar a mejor actor por Dallas Buyers Club (El club de los desahuciados), este domingo en la ceremonia de entrega en Hollywood de los mayores premios al cine.

86th Annual Academy Awards - Show Alfonso Cuarón subió emocionado a recoger su Premio Óscar. (AFP)

Gracias a su interpretación de un texano homófobo enfermo de sida, el actor que perdió 20 kilogramos para este papel venció sobre Chiwetel Ejuifor, Bruce Dern, Leonardo DiCaprio y Christian Bale.

Cate Blanchett ganó el Óscar a mejor actriz por la cinta de Woody Allen Blue Jasmine. En su discurso de agradecimiento, Blanchett rindió tributo a sus competidoras Sandra Bullock, Judi Dench, Amy Adams y Meryl Streep.

"Aunque este premio sea tan azaroso y subjetivo, significa muchísimo en un año de extraordinarias actuaciones hechas por mujeres", dijo la australiana de 44 años

El mexicano Alfonso Cuarón ganó el Óscar a mejor director por Gravedad, convirtiéndose en el primer latinoamericano, y primer hispanoparlante, en alzarse con ese trofeo.

"Como cualquier otro ser humano, hacer esta película fue para mí una experiencia traumática. Y quiero agradecer a Gravedad porque para muchas de las personas involucradas en esta película, fue una experiencia didáctica", dijo Cuarón en inglés al aceptar el premio.

Cuarón también consiguió hoy el primer Óscar de su carrera en la categoría de mejor montaje porGravedad, cinta por la que podría lograr esta noche dos estatuillas más, como mejor director y como productor si el filme se impone como mejor película de la noche.

Cuarón, de 52 años, había estado nominado anteriormente a otros tres premios de la Academia de Hollywood, al mejor guión adaptado y mejor edición por Children of Men (2006) y al mejor guión original por Y tu mamá también (2001) .

Gravedad lleva hasta el momento cinco Óscar, a los mejores efectos visuales, edición de sonido, mezcla de sonido, dirección de fotografía y montaje

La intérprete keniana nacida en México Lupita Nyong'o se alzó con el premio de mejor actriz secundaria en los Óscar 2014, que se celebra en el teatro Dolby de Los Ángeles gracias a su trabajo en la película 12 años de exclavitud.

Nyong'o, con lágrimas en los ojos, se dirigió agradecida a sus compañeros de reparto y al director Steve McQueen y dedicó el galardón a su familia por la formación que le habían dado.

"Cuando miro a esta estatua dorada me acuerdo de todos los niños pequeños. No importa de dónde seas, tus sueños son válidos. No se me escapa por un momento que tanta alegría en mi vida es por tanto dolor en la de otros", declaró Nyong'o que también tuvo palabras para quienes sufrieron la esclavitud que ella interpreta en la película.

Gravedad continuó cosechando méritos, gracias al mexicano Emmanuel Lubezki, ganador del Óscar a la mejor fotografía.

El film 20 Feet from Stardom, un retrato de las coristas que cantaron anónimamente con artistas como Elvis Presley, Frank Sinatra o Michael Jackson, ganó el Óscar a mejor documental.

Lupita Nyong'o Lupita Nyong'o, mejor actriz de reparto, al momento de recoger su premio Óscar. (AP)

Dirigido por el estadounidense Morgan Neville, la cinta cuenta la historia de varias mujeres, en su mayoría negras, poco o nada conocidas por el público en general.

Entre estas vocalistas están Darlene Love, Lisa Fischer, Tata Vega, Claudia Lennear y Merry Clayton, la voz femenina en la canción de los Rolling Stones Gimme Shelter.

La película también sigue a una generación más joven de coristas a través de Judith Hill, cuya voz de terciopelo encantó al propio Rey del Pop Michael Jackson.

La película italiana La grande bellezza (La gran belleza) de Paolo Sorrentino ganó el Óscar a mejor película extranjera.

La felliniana cinta venció sobre la belga Alabama Monroe, de Felix Van Groeningen; la danesa La cacería, de Thomas Vinterberg; el thriller palestino Omar, de Hany Abu-Assad; y el documental camboyano La imagen faltante, de Rithy Panh Omar

La película Gravedad (Gravity) comenzó a cosechar premios en la categoría a mejores efectos visuales. La producción tardó tres años en hacer el filme una realidad.

La producción europea Mr Hublot obtubo el premio a mejor cortometraje animado. Mientras que el mejor largometraje animado quedó en manos de Frozen, de Disney, algo que era casi seguro.

La fiesta de los Premios Óscar comenzó entregando el premio a mejor actor de reparto a Jared Leto, por su papel en Dallas Buyers Club (El club de los desahuciados).

Él dejó con las manos vacías a Michael Fassbender (12 años de esclavitud), Barkhad Abdi (Capitán Phillips), Bradley Cooper (Escándalo americano) y Jonah Hill (El lobo de Wall Street).

86th Annual Academy Awards - Show Ellen DeGeneres usó diversos recursos para entretener a los presentes en el Teatro Dolby de Los Ángeles. (AFP)

Leto, quien pasó años dedicado exclusivamente a la música con su banda 30 Seconds to Mars (que estará en Costa Rica el 4 de mayo), antes de regresar a la actuación en el drama tejano sobre el sida, había arrasado con todos los premios de esta temporada. Además aprovechó su momento ante el micrófono para hacer mención a las situaciones de violencia que se viven en Ucrania y Venezuela.

En la gran noche de Hollywood Dallas Buyers Club se adeñó del premio a mejor maquillaje y peinado, mientras que El Gran Gatsby a mejor vestuario.

Lista de ganadores

Mejor actor de reparto: Jared Leto por Dallas Buyers Club (El club de los desahuciados)

Mejor maquillaje y peinado: Dallas Buyers Club (El club de los desahuciados)

Mejor vestuario: El Gran Gatsby

Mejor cortometraje animado: Mr Hublot

Mejor largometraje animado: Frozen

Mejores efectos visuales: Gravedad (Gravity)

Mejor cortometraje: Helium

Mejor documental cortometraje: The Lady In Number 6

Mejor documental: 20 Feet From Stardom

Mejor película en lengua no inglesa: La gran belleza

Mejor mezcla de sonido: Gravedad (Gravity)

Mejor edición de sonido: Gravedad (Gravity)

Mejor fotografía: Gravedad (Gravity) - Emmanuel Lubezki

Mejor diseño de producción: El Gran Gatsby

Mejor banda sonora: Gravedad (Gravity)

Mejor canción original: Let It Go - Frozen

Mejor guion adaptado: 12 años de exclavitud

Mejor guion original: Her

Mejor dire ctor: Alfonso Cuarón

Mejor actriz: Cate Blanchett

Mejor Actor: Matthew McConaughey

Mejor película: 12 años de exclavitud