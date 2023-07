‘Oppenheimer’: el esperado thriller épico de Christopher Nolan llega a la gran pantalla con un estelar elenco

Los cinéfilos de todo el mundo esperan con ansias el estreno de Oppenheimer, la próxima película escrita y dirigida por el aclamado cineasta Christopher Nolan.

Este emocionante thriller épico sumerge al público en una trepidante paradoja: un enigmático hombre que debe arriesgarse a destruir el mundo para salvarlo. La fecha de estreno está programada para el 20 de julio de 2023.

La historia se desarrolla entre 1942 y 1946, durante una investigación liderada por el general mayor Leslie Groves, del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. En ella, el físico nuclear Robert Oppenheimer, director del Laboratorio Nacional de Los Álamos, es pieza clave en el diseño de las primeras bombas nucleares.

El elenco de Oppenheimer está encabezado por el talentoso Cillian Murphy, quien interpreta al legendario científico J. Robert Oppenheimer. Emily Blunt, reconocida por su versatilidad en el cine, asume el papel de Katherine “Kitty” Oppenheimer, bióloga y botánica, esposa del protagonista.

Matt Damon, ganador del Óscar, da vida al general Leslie Groves Jr., director del Proyecto Manhattan, mientras que Robert Downey Jr. se convierte en Lewis Strauss, comisionado fundador de la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos.

La película también destaca la actuación de Florence Pugh como la psiquiatra Jean Tatlock. Benny Safdie interpreta al físico teórico Edward Teller, Michael Angarano da vida a Robert Serber y Josh Hartnett encarna al pionero científico nuclear estadounidense Ernest Lawrence.

Además, Rami Malek, otro ganador del Óscar, se une al elenco en un papel aún no revelado. Será un emocionante reencuentro entre Nolan y el actor, escritor y cineasta Kenneth Branagh.

El reparto de Oppenheimer incluye también a Dane DeHaan, Dylan Arnold, David Krumholtz, Alden Ehrenreich y Matthew Modine, quienes aportan su talento y carisma a esta producción de alto nivel.

Basada en el libro ganador del Premio Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, escrito por Kai Bird y el fallecido Martin J. Sherwin, la película es producida por Emma Thomas y Charles Roven de Atlas Entertainment, junto a Christopher Nolan.

Oppenheimer presenta una combinación única de fotografía en película de gran formato Imax de 65 mm, que incluye, por primera vez, secciones en fotografía analógica en blanco y negro Imax.

Oppenheimer promete ser un viaje cinematográfico inolvidable, lleno de emociones, suspenso y un brillante despliegue de talento tanto delante como detrás de las cámaras. Con su estreno programado para el 20 de julio de 2023, los amantes del cine no pueden esperar para experimentar esta nueva obra maestra de Christopher Nolan en la gran pantalla.

'Oppenheimer' la nueva película de Christopher Nolan es protagonizada por el irlandés Cillian Murphy y se estrenará el próximo 20 de julio. Foto: WB (IANS_ARCH/IANS)

