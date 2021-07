Expandir Reproducción automática 1 de 2 84 EDICIÓN DE LOS PREMIOS ÓSCAR HOLLYWOOD (CA, EE.UU.) 27/02/2012.- Foto facilitada por la Academia de Arte y Ciencias Cinematográficas de Hollywood (AMPAS), que muestra al productor francés Thomas Langmann (c) y al director galo Michel Hazanavicius (d), luego que su cinta "The Artist", se alzara con el galardón a la de mejor película del año, durante la 84 edición de los premios Óscar, el mayor acontecimiento anual de la industria del cine, en el centro Hollywood y Highland de Los Ángeles, California (EE.UU.), el 26 de febrero de 2012. EFE/Michael Yada/AMPAS HANDOUT ***LA IMAGEN NO DEBE SER ALTERADA/SÓLO USO EDITORIAL/PROHIBIDA SU VENTA/PROHIBIDO SU ARCHIVO*** (Michael Yada/ AMPAS / HO)

Aunque la cinta francesa El artista le ganó la partida principal del Óscar a La invención de Hugo Cabret , en la taquilla costarricense la segunda le gana por mucho la batalla. Al menos hasta el día de hoy eso dicen los números.

Si se comparan los resultados de convocatoria de cada película en su fin de semana de estreno, el resultado le favorece a la fantasía en 3D de Martin Scorsese, que llevó a 10.835 espectadores a las butacas.

En cambio, para ver El artista solo asistieron 3.451 espectadores, según informó la distribuidora de cine Romaly.

“Las razones son simples, el título de El artista no conquista de inmediato al espectador como sí lo hace la cinta de Scorsese. Además, no sobra quienes puedan sentirse recelosos por ser una película en blanco y negro y muda”, dijo Luis Carcheri, gerente Romaly.

“Sin embargo, apostamos a que la gente, poco a poco, va a ir descubriendo la película, se darán cuenta de que algo muy especial debe tener el filme para ser la cinta más premiada del año. Además, sabemos que el Óscar le va a dar mucho empuje”, agregó Carcheri.

En la gala del Óscar, El artista y La invención de Hugo Cabret empataron con cinco estatuillas cada una, aunque la película de Scorsese sobresalió sobre todo en las categorías técnicas.

Curiosamente, ambas películas rinden homenaje al cine de antaño, solo que El artista ubica su acción en el cine mudo de Hollywood y La invención de Hugo Cabret en los albores de la cinematografía francesa. Sin embargo, los estilos cinematográficos para contar sus historias son muy distintos.

Es importante recordar que El artista no solo ganó el Óscar como mejor película, sino que arrasó en certámenes internacionales como los premios Bafta, los premios César y hasta recibió el aplauso del público en Cannes, entre otros.

“La película es mágica. No es para nada aburrida. Uno piensa que será así por el estigma de las películas mudas, pero me equivoqué. A mi me encantó”, dijo Gabriela Solís, una espectadora que fue a ver El artista en una sala nacional.

Historia y festejo. En plena era del 3D, El artista hizo historia al convertirse en la primera película no anglosajona en llevarse el premio principal de los Óscar, además de ser la primera cinta muda que gana el galardón a mejor filme después de Wings , en 1929.

Quizá por ello toda Francia celebraba ayer el sonado gane, tanto que hasta el presidente galo, Nicolas Sarkozy, se unió al festejo.

“Los Óscar para El artista son una señal del formidable éxito del cine francés y del cine de calidad”, afirmó el mandatario.

Otro que se mostró muy emocionado con el logro de El artista fue el cineasta francés Claude Lelouch, premiado con un Óscar a mejor película extranjera en 1966, por Un homme et une femme .

“Es una gran, gran noticia para el cine francés. Creo que permitirá que los filmes de este país sean mejor distribuidos en Estados Unidos”, dijo Lelouch.

“Es probable que los estadounidenses, a quienes les gustan los premios, sentirán ahora más curiosidad por los filmes nuestros”, finalizó el cineasta.

Dujardin, quien se mostró con una personalidad muy extrovertida antes, durante y después de la gala hollywoodense, no ocultó su orgullo por darle a Francia el primer Óscar de mejor actor.

“Se los presento, se llama, Óscar, pesa dos kilos. Es bonito, ¿no? Se lo ve hermoso”, dijo el actor a la prensa francesa.

“No me siento muy bien, he dormido solo 20 minutos. Pero cuando desperté él estaba ahí (el Óscar), aparentemente no fue un sueño”, agregó emocionado.