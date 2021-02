Por su parte, Soderbergh es uno de los cineastas más respetados y prolíficos del panorama contemporáneo. Él se llevó el Óscar a la mejor dirección por Traffic (2000), y su muy variada filmografía incluye títulos como Sex, Lies and Videotape (1989), la trilogía de Ocean’s Eleven (2001, 2004, 2007), o el díptico sobre el Che Guevara Che: Part One y Che: Part Two (ambas de 2008).