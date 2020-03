“Hola Emma, es el año 2020, ¿sigues disfrutando de tu siesta?”, preguntó Chandler de la serie Friends a su sobrina, la hija de Ross y Rachel. Ross trataba de guardar en una cápsula del tiempo lo que pasaba en el cumpleaños #1 de su hija, para que esta lo disfrutara cuando cumpliera 18. Este episodio, llamado The One with the Cake, fue estrenado en el 2003.