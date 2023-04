Murió Víctor J. Flury, filósofo, crítico de cine y articulista de ‘La Nación’

El escritor y crítico de cine Víctor J. Flury falleció el martes 18 de abril, según confirmó su exesposa Carmen Ubaldini.

La mujer comentó que Flury falleció debido a complicaciones derivadas por la covid-19. Él tenía 86 años.

Flury fue padre de solo un hijo, Mathías Flury Ubaldini, quien vive en Estados Unidos y está viajando a Costa Rica para despedir a su papá.

Sobre las honras fúnebres, la exesposa del escritor y quien se ha encargado de los trámites comentó: “Se decidió cremarlo. Él quería que lo cremaran. No va a haber ninguna actividad porque su deseo era que sus cenizas fueran esparcidas”.

Desde hace más de un año el escritor, quien fue crítico de cine en La Nación y además articulista de la página 15, vivía en un centro para adultos mayores, pues tiempo atrás había sufrido un derrame cerebral, recordó Ubaldini.

Como matrimonio, Víctor J. Flury y Carmen Ubaldini llegaron de Argentina a Costa Rica en 1977. Desde entonces se quedaron en este país. En estas tierras, además de ser crítico de cine, el destacado filósofo escribió varios títulos, entre ellos Cuentos de la Patria Grand, La brigada anti-esperanza, Licencia para vivir y Días de cine.

Asimismo, en los últimos años se dedicó a dar cursos particulares sobre cine y filosofía, al menos así lo hacía en el 2014, cuando se publicó en este medio la semblanza Víctor Flury, testigo en las sombras.

En una entrevista realizada por el periodista y exeditor del suplemento Áncora Víctor Hurtado, Flury respondió varias preguntas que dejaban clara su esencia. Hurtado lo definió esa vez como “un personaje clave en la cultura costarricense”.

Él siempre tuvo una certeza: sabía quién era.

“Soy esa clase de tipo a quienes los demás le preguntan cosas. Siempre contesto: es un acto reflejo más acá de mi saber o no; y es lo que a fin de cuentas me define. Cualquiera diría que hay muchos yos dentro de mí, lo que me tiene sin cuidado”, dijo en esa ocasión.

Nació en San Jorge, al oeste de Santa Fe, en Argentina. Cuando llegó el momento dejó su pueblo para estudiar filosofía en La Plata. Siempre admiró a sus mentores.

El cine le gustó desde antes, cuando era un infante que vestía de pantalones cortos.

“En un pueblo chico, sin demasiados atractivos, yo tenía dos pasiones: el fútbol, excepto en las horas de clase, y el cine los domingos. Me gustaban las películas cómicas: Laurel y Hardy , Luis Sandrini , el celuloide...”, contó en la entrevista del 2014.

