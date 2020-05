“Eso lo ves en los personajes: no sabes si el grupo representa a la izquierda o la derecha, tampoco sabes si la extranjera secuestrada es agente de la CIA, una turista que estaba en la zona o trabaja para una ONG. De esa manera no simpatizas con el personaje por una condición ideológica, no los condicionas ni das explicaciones respecto a su pasado o su futuro”, agregó Landes.