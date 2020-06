El actor de Dumbo y Birdman, entre otras películas, tendría una participación como un guía o mentor que empuja las cuerdas en la historia que se basa el comic Flashpoint, trama en la que el velocista escarlata crea una onda temporal en donde no existe la Liga de la Justicia y, por ende, no hay un Superman, pero sí una guerra entre Wonder Woman y Aquaman, además de que Batman y Cyborg son los encargados de tratar de dar la paz a ese mundo.