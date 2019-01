“Opté por no emularla (a Andrews) y decidí no ver la película original antes de empezar. Solo leí los libros y fue una manera de transportarme para dar forma a un nuevo espacio y crear mi propia versión de ella. En los libros me encontré con una Mary Poppins bizarra, excéntrica, vanidosa y divertida. ¡Muy divertida!”, refirió la actriz.