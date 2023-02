Louis Tomlinson a punto de estrenar su documental ‘All of Those Voices’

Louis Tomlinson trabajó en su nuevo documental 'All of Those Voices’ durante varios años. (Tomada de Instagram: @louist91)

El cantante británico, Louis Tomlinson, quien se abrió paso en la industria musical gracias a su participación en la banda One Direction, está a un mes de estrenar su documental All of Those Voices y justamente este miércoles es la preventa de las entradas en todo el mundo.

Al estilo de Liam Gallagher, Lady Gaga y Taylor Swift, el documental abordará aspectos de su vida, la fama y el éxito. De acuerdo con los tuits publicados por Tomlinson, el documental será una oportunidad para ver desde otro ángulo la trayectoria musical del artista y abordará aspectos como el autoconocimiento, por lo que dejará al descubierto su lado más vulnerable.

“Esto ha sido algo en lo que he estado trabajando durante años, estoy muy emocionado de finalmente sacarlo al mundo”, comentó en la red social al anunciar la producción, el 8 de febrero. Por supuesto, la respuesta de sus fans no se hizo esperar, pues convirtieron al cantante en tendencia a tan solo unos minutos de que publicara el cartel.

Por si fuera poco, el británico le dio un pequeño adelanto de su documental a sus admiradores: tendrá grabaciones y fotografías inéditas del cantante, en las que se puede observar su ascenso a la fama con One Direction, hasta que se consolidó como solista.

Louis Tomlinson enloqueció a fans ticos y cumplió sus sueños adolescentes

¿Cuándo se estrenará el documental de Louis Tomlinson? Copiado!

La fecha en la que sus fans podrán visualizar el proyecto audiovisual será el próximo 22 de marzo del 2023, en cines de todo el mundo.

“Lo he dicho un millón de veces, pero tengo la suerte de tener los mejores admiradores que un artista podría desear y, como siempre van más allá de mí, quería compartir mi historia con ustedes en mis propias palabras”, escribió el intérprete de Written All Over Your Face.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.