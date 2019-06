“Pero luego vino lo de una niña llamada Celeste. Me dio un abrazo y no me soltaba. Yo me dije: ‘esto es especial’, y entonces me quedé allí con ella unos minutos, porqué ella no podía controlar las lágrimas. Celeste me dijo que desde hace 11 años, cuando era una niña, esperaba una oportunidad así. Eso me tocó”.