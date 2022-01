Las caras más conocidas en las películas de superhéroes

Hugh Jackman es el rey indiscutible de las películas de superhéroes que nacieron de los cómics.

No en vano, el actor australiano lleva 13 años de insertarse en el cuerpo y la perturbadora mente de Wolverine, el mutante que, en medio de la búsqueda de sus raíces, se topó con un pasado oscuro y que, ahora, deberá lidiar con el duelo de su amada Jean Grey, la Phoenix que recién murió entre sus garras.

“Mis hijos están acostumbrados a verme con el pelo largo y el vello facial de Wolverine”, dijo Jackman a El País de Uruguay. “He estado interpretándolo desde antes de que naciera mi hijo, y ahora tiene 13 años. La diferencia es que ahora les interesa a los niños”.

A sus 44 años, este actor y periodista suma un título más en su filmografía con Wolverine: Inmortal , sexta de sus apariciones para el deleite de todos los fanáticos de la saga de los X-Men.

Jackman completa seis actuaciones como el más popular miembro de esta agrupación y se consolida como el actor que ha interpretado más veces a un mismo superhéroe.

Tiene papeles amplios en The Wolverine (2013), X-Men Origins: Wolverine (2009), X-Men: The Last Stand (2006), X2 (2003) y X-Men (2000), y tiene apenas un cameo en X-Men: First Class , lanzada dos años atrás.

Para el 2014, llegará a su sétima actuación con X-Men: Days of Future Past .

Le siguen la pista. El siguiente puesto en el ranquin lo ocupan tres actores.

El primero es Patrick Stewart, quien interpreta al mutante que tiene el poder de la telepatía. Como el profesor Charles Xavier, ha visto las cámaras en cinco ocasiones: X-Men, X2, X-Men: The Last Stand, X-Men Origins: Wolverine y The Wolverine . Los guiones de estos últimos dos filmes le guardaron cortos espacios para hacer un guiño a los fans de esta saga de Marvel.

En este segundo lugar también está Samuel L. Jackson, intérprete de Nick Fury, quien tiene hasta ahora cinco actuaciones y pronto podría dar el salto al primer puesto.

Nick Fury ha mostrado su parche en el ojo en Iron Man 2 (2010) Captain America: The First Avenger (2011) y The Avengers (2012). Además, tuvo cameos en Iron Man (2008) y Thor (2011), pero, debido a sus cortas apariciones, no está en los créditos.

El segundo peldaño del podio es compartido también con Robert Downey Jr., quien se ha enfundado cinco veces en la armadura del indestructible Iron Man.

El excéntrico magnate Tony Stark migró de sus tres películas y se unió a Los Vengadores en el 2012. Además, tuvo una corta participación en The Incredible Hulk (2008).

Ahora, desempolvará el traje y los característicos lentes oscuros de Tony para volver a dar vida a su robot en The Avengers: Age of Ultron , que será lanzada en el 2015.

Inmortales. ¿Quién podría olvidar a Christopher Reeve, el eterno Superman? Con cuatro trabajos entre 1978 y 1987, logró quedarse grabado por siempre como un ícono para quienes prefieren este universo cinematográfico de DC Comics. Fue el papel de su vida.

También tiene cuatro pasos por las pantallas grandes la noruega Famke Janssen, actriz detrás de Jean Grey.

La novia de Cíclope tuvo su primera aparición justo al inicio de la saga con X-Men y dio continuidad al personaje en X2 , en la cual sacrificó su vida para salvar a sus compañeros de morir ahogados en la represa del lago Alkali.

El desenlace de la película sugiere que ese no es el fin para la mutante que acapara los sentimientos de Wolverine y en X-Men: The Last Stand renace como Dark Phoenix.

Así, Jean Grey deja de ser una heroína y se convierte en la villana que tiene el poder de desintegrar a todos menos a Wolverine, el mutante con poderes curativos que nunca envejece. A Grey no habrá que extrañarla, pues es The Wolverine el filme que dará cabida a su cuarta aparición.