“Permítanme comenzar diciendo que hago todo lo posible por ser sensible a los sentimientos y experiencias de los demás porque no herir a otros me parece un nivel básico de decencia por el que todos deberíamos luchar. Como alguien que realmente cree en la inclusión y realmente detesta la crueldad, les debo a todos una disculpa por el dolor causado”, escribió la actriz estadounidense.