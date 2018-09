El mismo Romero –impulsado por su ‘batazo inicial’ como productor independiente–, volvió a tocar el tema de los zombis en cinco ocasiones más. Primero fue con Dawn of the Dead (1978) –que era una continuación de la cinta original– para pasar luego a Day of the Dead (1985), Land of the Dead (2005), Diary of the Dead (2007) y Survival of the Dead (2009).