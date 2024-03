La maldición del ‘selfie’ de Ellen DeGeneres en los Óscar... 10 años después

En 2014, durante la gala de los Óscar, la presentadora de la noche, Ellen DeGeneres, tomó un teléfono (Samsung, lo cual no fue nada inocente), lo volteó, juntó a varias de las celebridades que ocupaban las primeras filas e hizo uno de los selfies más icónicos de la era digital.

La foto se tornó tan popular que hoy es más fácil recordar esa entrega de los premios de la Academia por las sonrisas en primer plano de Jennifer Lawrence y Bradley Cooper que precisar cuál filme ganó el Óscar a la Mejor Película al final de la ceremonia (fue 12 años de esclavitud, no lo busque en Google).

En la memorable foto aparecen Jared Leto, Channing Tatum, Julia Roberts, Kevin Spacey, Brad Pitt, Lupita Nyong’o (y su hermano Peter), Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Ellen DeGeneres y Angelina Jolie.

Ellen DeGeneres (centro) organizó al grupo de celebridades aunque en realidad la autoría del selfie es de Bradley Cooper, a quien la anfitriona de los Óscar le pidió que tomara la fotografía. (Ellen DeGeneres)

Todos lucen radiantes, perfectamente peinados y con sus mejores trajes. No es para menos, pues los Óscar son una de las premiaciones más importantes del año y las celebridades le dan la importancia del caso. Sus carreras bien pueden depender de eso.

Se puede ver a un grupo de personas sonrientes que disfrutan la noche, sin anticipar lo que ocurriría en los años venideros. Y los cambios en la mayoría de sus vidas han sido tales que 10 años después del selfie, recrear nuevamente la famosa foto en los Óscar es absolutamente imposible.

No mucho después del viral selfie empezó una serie de situaciones que provocó la caída de algunas estrellas, la cancelación de otras, así como varios escándalos mediáticos que hasta la fecha son recordados y lamentados.

Empecemos por Ellen, quien en el 2020 cayó de su pedestal luego de que miembros de su equipo aseguraran que detrás de cámaras de su talk show existía un ambiente laboral tóxico. El espacio salió del aire por unos meses mientras se realizaba una investigación interna para determinar si había acoso laboral y hasta racismo, según las denuncias de los empleados.

Según una investigación de BuzzFeed, en el programa de DeGeneres se permitieron agresiones y bromas pesadas contra las empleadas afroamericanas. Además, hubo quejas sobre comentarios inapropiados y lo que se denominó como una dinámica de miedo, en la que los empleados recibían represalias al tomar días libres por problemas médicos o familiares, entre otros.

La fotografía fue tomada el domingo 2 de marzo en el Dolby Theatre, en Los Ángeles, California. (John Shearer)

Incluso, algunos aseguraron que tenían instrucciones de no mirar a los ojos a Ellen durante las grabaciones y varias de las estrellas invitadas al programa también adujeron haber sido instruidas en ese mismo sentido por los productores del popular show.

Ante las acusaciones, la presentadora se mostró sorprendida y dijo desconocer la situación. Ellen pidió disculpas, pero ya era demasiado tarde, pues su programa perdió en promedio un millón de televidentes, según The New York Times. Y en 2021 el espacio se despidió de la pantalla.

Otro que fue cancelado fue Kevin Spacey, quien desde 2017 se convirtió en una figura recurrente entre los tribunales, luego de que en noviembre de ese año, en el inicio del movimiento #MeToo, la expresentadora de noticias de Boston Heather Unruh revelara que Spacey había tocado a su hijo.

Además, el actor Anthony Rapp aseguró que cuando tenía 14 años conoció a Spacey, quien ya era un adulto, y este se aprovechó sexualmente de él.

Kevin Spacey pasó de estar en la cima de su carrera a recibir múltiples demandas por acoso y abuso sexual. (Nicole Harnishfeger/AP)

Estas no fueron las únicas acusaciones en contra del doble ganador del Óscar, pues en Londres fue acusado de nueve cargos de agresión sexual. La demanda decía que la estrella había abusado de varios hombres entre los años 2001 y 2013. Sin embargo, al actor se le declaró inocente.

Ante las acusaciones, que llegaron cuando Spacey estaba en la cima de su fama como protagonista de la exitosa serie de Netflix House of Cards, fue apartado por completo de la industria.

Divorcios

Aunque Brad Pitt y Angelina Jolie aparecen en el famoso selfie enamorados, hoy la realidad es completamente diferente para ambos. Al momento de esa fotografía, la pareja ni siquiera había llegado al altar; por el contrario, se preparaba para dar el “sí, acepto” en agosto de ese año.

Para ese momento, tenían seis hijos: Maddox Chivan, Zahara Marley, Shiloh Nouve, Pax Thien y los gemelos Knox Léon y Vivienne.

Y aunque parecían una familia feliz, un incidente ocurrido en un avión privado habría sido la causa de la separación de la pareja dos años después de su boda. En aquel entonces, Angelina pidió el divorcio, citando diferencias irreconciliables.

Después de aquel vuelo desde Niza, Francia, rumbo a Estados Unidos, Jolie acusó a Pitt de agresión física y verbal contra ella y sus hijos. Incluso, se dice que el actor forcejeó con uno de sus hijos, golpeó el techo del avión y derramó cerveza sobre la actriz de Tomb Raider.

Brad Pitt y Angelina Jolie comenzaron a salir en el 2006. (Seth Wenig)

No obstante, esta no es la única separación famosa dentro de las personalidades que aparecen en el selfie, pues el medio especializado Page Six reveló que Meryl Streep se separó de su esposo, Don Gummer, en 2017.

La información se difundió después de la ceremonia Princesa de Asturias, evento al cual la aclamada intérprete asistió junto a su hermano Harry William Streep. Streep tenía 45 años de casada con el escultor y es madre de cuatro hijos. La última vez que se les vio juntos fue precisamente en los premios Óscar, pero del 2018.

¿Y los demás?

Si bien hay quienes continúan con una carrera sólida y sin mayores escándalos son Channing Tatum, Lupita Nyong’o y Jennifer Lawrence, otros no han corrido con la misma suerte.

Tal es el caso de Julia Roberts, que pasó de ser esa estrella que garantizaba el éxito de todas las películas en las que participaba a no sumar tanto éxito en la taquilla. Prueba de ello es que, desde el 2014, ha trabajado en al menos ocho cintas y de ellas solo Ticket to Paradise, coprotagonizada por George Clooney, ha logrado sobresalir.

Algo similar ha ocurrido con Jared Leto, quien en el 2023 fue más popular por haber subido el Empire State que por trabajar en largometrajes como Zack Snyder’s Justice League, House of Gucci, Morbius y Haunted Mansion, que no lograron sobresalir.

Mientras que Bradley Cooper parece estar destinado a repetir la historia de Leonardo DiCaprio: ser el eterno nominado de los Óscar. Y es que en la última década ha recibido nueve nominaciones tanto de actuación como de dirección; sin embargo, desde el 2014 no gana ninguna de las estatuillas. Este 2024 tiene tres nominaciones... ¿Conseguirá alzar alguna de las estatuillas?

Por último, hablemos del más afortunado de aquella épica noche: Peter Nyong’o, el hermano menor de Lupita. Cuando dijeron “selfi”, él simplemente se levantó y posó para la foto. Si bien de él no hay demasiada información, se sabe que tras la entrega de premios Oprah Winfrey lo invitó a almorzar; además, se casó en el 2020, terminó sus estudios de teatro y jugó fútbol en Orlando, Florida.