‘La falla de San Andrés’: Ni La Roca podrá contra el terremoto

Dwayne Johnson ha dado vida a grandes héroes en los últimos años. Sus personajes han abatido a locos criminales, imperios malvados e incluso a un ejército de hormigas asesinas. Sin embargo, ni siquiera La Roca podrá detener al implacable terremoto.

En Terremoto: la falla de San Andrés ( 2015) –una película con efectos especiales de vértigo que se estrenó ayer en el país – la famosa falla geológica de California ocasiona una serie de terremotos que se extenderán de Los Ángeles a San Francisco.

La fisura, de más de 1.300 kilómetros, no tendrá las motivaciones maniacas de Ultrón –el bellaco de Los Vengadores –, pero como villana de una megaproducción cinematográfica tiene la distinción de ser una amenaza real para mucha gente.

Ray (Dwayne ‘La Roca’ Johnson) y Emma (Carla Gugino), son esposos en ‘Terremoto: la falla de San Andrés’. ROLA PARA LN (Jasin Boland)

Dirigida por Brad Peyton y lapidada por la crítica , Terremoto: la falla de San Andrés imagina el posible desenlace del terremoto más grande de la historia: 9,6 grados en la escala de Richter.

Edificios se derrumban, las calles se agrietan y puentes colapsan, mientras el personaje de Johnson, el socorrista Ray y su esposa Emma (Carla Gugino), recorren la costa tratando de salvar a su hija Blake (Alexandra Daddario).

En la nueva cinta, el viaje de rescate se complica cuando todos piensan que el terremoto acabó. Nada más alejado de la realidad, pues cuando eso pasa el verdadero desastre está por comenzar.

“Creo que como seres humanos, estamos constantemente fascinados por el deseo de controlarlo todo y, al mismo tiempo, de saber que no podemos hacerlo. Nada como la madre naturaleza para recordárnoslo”, dijo Gugino en conferencia de prensa.

Cal y arena. El nuevo largometraje, que Variety califica de “fatalmente estúpido” por sus alocadas exageraciones y The Wrap como una “chorrada (filme tonto)”, no deja de emocionar a la audiencia e incluso a los expertos.

“A pesar de todo, estaría mintiendo si digo que no me divertí viéndola”, agregó Alonso Duralde de The Wrap, en su crítica.

Terremoto: la falla de San Andrés logra impresionar con efectos visuales que parecen diseñados , especialmente, para la tecnología 4DX . En un asiento que se mueve, gira y es rociado con agua constantemente, es innegable que las escenas aéreas, los contantes “meneos telúricos” y hasta el devastador sunami, se sientan muy cercanos a la realidad.

Aunque la película no logra el mismo efecto en formato 3D simple, lo cierto del caso es que las risas nerviosas, los sustos y la tensión se apoderan de un espectador que el 4DX no deja de batir.

El equipo de producción, sin muchas pretensiones, acepta la limitada hondura de la nueva película. Para Peyton y sus colaboradores, Terremoto: la falla de San Andrés tiene como fin primordial emocionar y entretener.

A todo un rescatista representa Dwayne Johnson en ‘Terremoto: la falla de San Andrés’. ROLA PARA LN

Sin embargo, todos los involucrados han tenido algún susto con un terremoto. Algunos, incluso, se inspiraron en la cinta para prepararse mejor ante un eventual sismo.

Los anteriores testimonios se perfilan, según sus productores, como el segundo objetivo de la cinta: ¡educar y prevenir!

De fondo. A diferencia de muchas películas sobre desastres, el nuevo filme muestra a una familia bastante excepcional.

Padre, madre e hija lucen con bastos conocimientos para lidiar con los retos de un acontecimiento de tal magnitud, incluido un sunami de 15 pisos que se dirige directamente hacia la ciudad de San Francisco.

“Quisimos incluir cosas reales para tratar de ayudar a la gente a saber qué hacer en esos casos”, dijo Beau Flynn, productor de la película.

“Por ejemplo, todo el concepto en pantalla es detente, cúbrete y agárrate. Métete debajo de algo y sujétate”, agregó Flynn en las notas de producción del filme.

Pero el desastre natural no será el único tema que aborde la cinta. Aunque con un guion bastante flojo, en medio de las condiciones más adversas, la película contará el drama de Ray y su esposa, separados por un doloroso acontecimiento del pasado.

“Te imaginas el terremoto más grande de todos los tiempos y, a la vez, tienes que preguntarte: ¿cómo se vería eso para el público?”, expresó Johnson.

Sin embargo, para su personaje Ray, la emergencia pasa a segundo plano y se convierte en un reto personal.

Uno de los posters oficiales de ‘Terremoto: la falla de San Andrés’. La ciudad de San Francisco, sobre todo, quedará devastada. ROLA PARA LN

“Pero para Ray todo trata sobre la supervivencia. Está intentando mantener junta a su familia y, para lograrlo, no solo se enfrenta al desastre”, agregó el actor. ¿Terminará el terremoto por agrietar la relación con su esposa? La hija de ambos, en serio peligro, será la respuesta.

Salvavidas. Para encarnar a un rescatista de verdad, Johnson debió fajarse en el aire, pues gran parte del filme se desarrolla en un helicóptero.

Para el filme, La Roca se entrenó en CareFlight, un servicio de emergencias australiano.

“Fue una experiencia aleccionadora para mí. En el pasado, he tenido la oportunidad de interpretar a tipos bastante buenos en lo que hacían, pero con algo como esto estamos interpretando a verdaderos hombres y mujeres”, expresó el corpulento actor.

“Ante la adversidad, cuando todos estamos escapando, ellos vienen corriendo y volando para enfrentar el peligro”, agregó.

Con Terremoto: la falla de San Andrés arrancan los megaestrenos que Hollywood prepara en el verano estadounidense (de junio a setiembre). Se trata, además, de un estreno mundial que aún no reporta datos de taquilla, pero de la cual Warner Bros espera muchos, pero muchos millones de dólares.

Cine y televisión

DIEZ ENORMES 'SACUDIDAS'

1) DELUGE (1933)

Reseña: Tremendos terremotos, además de otras amenazas naturales, siembran el terror en Deluge, filme cuyo desastre se centra en Nueva York.

2) SAN FRANCISCO (1936)

Reseña: San Francisco rememora el terremoto que sacudió esa ciudad en 1906. Obtuvo cuatro candidaturas al Óscar, incluyendo mejor filme.

3) TERREMOTO (1974)

Reseña: Charlton Heston protagoniza Terremoto. En la cinta, un gigantesco y destructivo temblor arremete contra la ciudad de Los Angeles.

4) THE GREAT LOS ANGELES EARTHQUAKE (1990)

Reseña: Con The Great Los Angeles Earthquake, la televisión volvió a retratar otro enjambre sísmico. La devastación será total en California.

5) AFTERSHOCK: EARTHQUAKE IN NEW YORK (1999)

Reseña: En Aftershock: Earthquake in New York, de Mikael Salomon, la Gran Manzana vuelve a sufrir los azotes de un inmisericorde temblor.

6) MEGAFAULT (2009)

Reseña: Un enorme terremoto amenaza por partir la Tierra por la mitad. Esa es la trama de Megafault, filme concebido para el mercado televisivo.

7) 2012 (2009)

Reseña: 2012, de Roland Emmerich, describe una intensa actividad sísmica que amenaza al mundo. Otros eventos naturales redondean el desastre.

8) AFTERSHOCK (2010)

Reseña: Aftershock es un filme asiático. Se basa en uno de los terremotos más trágicos de la historia, el acontecido en Tangshan, China, en 1976.

9) AFTERSHOCK (2012)

Reseña: Horror y suspenso se juntan en Aftershock, filme chileno sobre las consecuencias de un terremoto que azota la ciudad de Valparaíso.

10) THE LAND OF HOPE (2012)

Reseña: El filme japonés, The Land of Hope, relata el drama de una familia, que tiene que emigrar tras un terremoto y un posterior desastre nuclear.

