Larraín afirmó a Deadline que decidió hacer esta película dedicada a una historia de amor que no fue. “Todos crecimos, al menos así lo hizo mi generación, leyendo y comprendiendo lo que es un cuento de hadas (...) Por lo general, el príncipe viene y encuentra a la princesa, la invita a convertirse en su esposa y finalmente se convierte en reina. Ese es el cuento de hadas. Cuando alguien decide no ser la reina y dice: ‘Prefiero irme y ser yo mismo’, es una gran decisión, un cuento de hadas al revés. Siempre me llamó mucho la atención y pensé que debía haber sido muy difícil de hacer. Ese es el corazón de la película”, explicó el realizador, quien ha sido considerado por expertos como uno de los cineastas menos convencionales y más inteligentes de Latinoamérica.