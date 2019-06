Keri Russell dice que cuando J.J. Abrams le envió su visión para Star Wars: The Rise of Skywalker, se sintió tan abrumada que no pudo contener las lágrimas. “ Lloré cuando leí el guion que él escribió ” , dijo la actriz en una entrevista reciente. “Es decir, quién sabe cómo termine, (pero) espero que se mantenga fiel a lo que él quería originalmente".