Kathryn Arbenz, quien también es una modelo, confirmó que seguirá involucrada con el programa Destinos TV. Arnoldo Robert para LNSigue en TV.

La modelo y presentadora de televisión Kathryn Arbenz renunció ayer al programa Intrusos de la farándula , de Canal 11, en una decisión que calificó de irrevocable.

Arbenz argumentó que el motivo de su renuncia es la fuerte carga de trabajo que le ocasionan las dos tiendas de su propiedad (AK Studio), las cuales se ubican en Plaza Mayor y Paseo de las Flores.

“Necesito dedicarle tiempo completo a las tiendas; por eso, básicamente, renuncié.

“Yo le agradezco al canal todo lo que me dio pues, en definitiva, me abrió muchas puertas. Todo tiene un ciclo en la vida y este ya se cumplió”, dijo Arbenz.

“Esto no tiene marcha atrás. Extrañaré a todo el equipo que me acompañó. Yo aprendí muchas cosas, crecí mucho, fui al Mundial de Futbol. Son muchas cosas que atesorar”, agregó la modelo.

Eso sí, Arbenz aclaró que no se despedirá del todo de la televisión, pues seguirá como presentadora del programa Destinos TV .

“ Destinos TV no me quita casi tiempo, pues no es un trabajo diario, sino que se maneja por giras programadas. Así que me seguirán viendo”, prometió Arbenz.

Tras el vuelo. La modelo reiteró que su paso por Intrusos de la farándula fue una gran experiencia, pero confesó que muchas críticas personales generadas por su participación en el programa le causaron algunas molestias.

“Para todos hubo críticas y las que iban dirigidas a mí me dolieron. Pero bueno, si fueron críticas constructivas las asumí, pero cuando fueron destructivas preferí no prestarles mucha atención”, expresó la modelo.

“El programa tiene un formato muy distinto a lo que la sociedad costarricense está acostumbrada. El producto no era mio, yo solo seguía instrucciones. Los que estábamos trabajando ahí sabíamos que nos exponíamos a duras críticas”, agregó Arbenz.

Según la modelo, lo que más disfrutó de su participación en Intrusos de la farándula fue el contacto con los niños y adolescentes, que la reconocían en la calle.

“Esas son de las experiencias más bonitas que tuve, siento que se identificaban muchísimo conmigo. Me escribían muchos correos” agregó.

Por su parte, Gilberto Valencia, director del programa, dijo que comprendían las razones de Arbenz para tomar la decisión.

“Uno entiende el deseo que tiene Kathryn de desarrollarse aún más a nivel empresarial. Ella ha tomado eso con mucha pasión y entrega. Se va del programa en muy buenos términos, ella sabe que tiene las puertas abiertas en Repretel”, indicó el director.

Valencia agregó que por el momento no se piensa en sustituir a Arbenz, pues, según él, Intrusos de la Farándula tiene un dinamismo que le permite no depender de un presentador.