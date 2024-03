Julio Torres, el salvadoreño detrás de una película nominada al Óscar 2024

Un triunfo consecutivo para Netflix podría darle “Nimona” a mejor película animada este domingo en los Óscar, tras el gane de “Pinocho de Guillermo del Toro” el año pasado. Y un salvadoreño forma parte de este filme con su voz.

Diego, es el personaje al que el salvadoreño Julio Torres presta su voz en la película animada “Nimona”.

El filme, producido por Netflix, está nominado a mejor película animada en los Óscar 2024, compitiendo por la estatuilla con “The Boy and the Heron”, “Elemental”, “Spider-Man: Across the Spider-Verse”y “Robot Dreams”.

En “Nimona”, el salvadoreño de 37 años comparte créditos con los actores Chloë Grace Moretz, Riz Ahmed y Eugene Lee Yang en los papeles principales, y un elenco secundario que incluye a Frances Conroy, Lorraine Toussaint, Beck Bennett, RuPaul Charles, Indya Moore y Sarah Sherman.

En la película, el personaje animado de Torres, Diego, es un escudero de los Caballeros de Élite del reino, un tipo tímido, solitario y de buen corazón, que pronto se convierte en parte esencial de la historia por saber la verdad detrás del asesinato de la reina.

Si bien “Nimona” podría llevarse la estatuilla tras haber sido la máxima nominada en los Óscar de la animación, los premios Annie, el regreso de Studio Ghibli con “The Boy and the Heron” y la segunda entrega del “Spider-Verse” han hecho que la contienda sea más difícil.

Ambas películas, también, han logrado destacar en la temporada de premios. El filme de Hayao Miyazaki ha sido aclamado por la crítica por su historia y estilo de animación, además de haber ganado el Globo de Oro y el BAFTA.

Por su parte, “Spider-Man: Across the Spider-Verse” arrasó en los premios Annie con siete galardones, incluido el de mejor película animada, premio que el año pasado se llevó “Pinocho de Guillermo del Toro”.

También en contienda están “Elemental” de Pixar y “Robot Dreams” del español Pablo Berger, ganadora del Goya.

Pero para Julio Torres, este proyecto representa un paso más en su carrera como actor de voz tras la serie animada “The Great North”, de la cadena FOX, donde interpreta al personaje de Crispin Cienfuegos.

Su carrera en Estados Unidos comenzó en 2016 como parte del equipo de guionista de “Saturday Night Live”, donde trabajó escribiendo sketches. También apareció en varios episodios de “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” y “Late Night with Seth Meyers”.

Tras su paso por estos programas, Torres concibió la serie humorística “Los Espookys” para HBO, que codirigió y protagonizó. También creó el especial de comedia “My Favourite Shapes by Julio Torres”. Ambas producciones están disponibles para ver en la plataforma de streaming MAX.

Luego tendría un papel secundario en la película de comedia “Together Together”, dirigida por Nikole Beckwith y protagonizada por Ed Helms y Patti Harrison.

Más encaminado al cine, recientemente estrenó su película “Problemista”, comedia producida por Emma Stone y su esposo Dave McCary, y que Torres escribió, dirigió y protagonizó bajo el sello del estudio A24.

En ella actúa junto a la británica Tilda Swinton, conocida por sus papeles en “Las Crónicas de Narnia” y “Doctor Strange”, y un reparto integrado por la chilena Catalina Saavedra, la italiana Isabella Rosselini, y los actores estadounidenses RZA, Greta Lee, Laith Nakli, y James Scully.

Julio Torres nació en 1987, en San Salvador, y emigró a Estados Unidos para seguir con sus estudios superiores hasta dar el salto como guionista, director y productor en la industria del cine y la televisión.

